La definizione e la soluzione di: La scaletta dell assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODG

Curiosità : La scaletta dell assemblea

permesso speciale per ogni assemblea di più di 5.000 persone. Infine, il 15 luglio il concerto fu definitivamente vietato con la motivazione che i servizi ... Significato odg

Neologismi (2008) monetarizzazione s. f. La trasformazione in moneta, in occasione di guadagno. ? «“Monetarizzazione” , compulsa le leggi, consulta i dispacci di agenzia che le inviano da Palazzo Chigi sull’Odg del Comune di Milano per gli incentivi economici alle madri che fanno la scelta di non Definizione Treccani

Altre definizioni con scaletta; dell; assemblea; Ha pagine... a scaletta ; È una conseguenza dell ozio; Un dispositivo dell e centrali telefoniche automatiche; La risposta dell a Sibilla; Giovano nella cura dell artrosi; Fine d’assemblea ; Dà validità all'assemblea ; La quantità di presenti indispensabili per rendere valida l’assemblea ; Un'assemblea legislativa della Repubblica; Cerca nelle Definizioni