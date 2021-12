La definizione e la soluzione di: Ha sbarre alle finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIGIONE

Curiosità : Ha sbarre alle finestre

che sia stata colpa di Harry, lo rinchiude in camera mettendo le sbarre alla finestra per impedirgli di tornare a Hogwarts, che è la cosa a cui tiene di ... Significato prigione

prigióne1 (ant. pregióne) s. f. dal fr. prison, che è il sembra una p.; non dovete considerare la scuola come una p.; l’ufficio per me è diventato una prigione; amo le selve e i boschi e i monti, e convienemi vivere su le lastre e le prigione pri'd?one ant. pregione s. f. dal fr. prison, lat. prehensio -onis 'l'atto di prendere'. - 1. a. luogo in cui vengono , spec. con riferimento alla detenzione dei soldati catturati durante operazioni belliche ? PRIGIONIA 1. 2. fig. luogo, ambiente particolarmente buio e angusto, o anche Definizione Treccani

Altre definizioni con sbarre; alle; finestre; sbarre alle finestre; Rivestimento imbottito per le sbarre del lettino; Edificio con le sbarre alle finestre; sbarre messe alle finestre; La Galle rani ritratta da Leonardo; S accoglievano a corte per... ralle grare l ambiente; Un modo di sfuggire alle responsabilità; La nota Stalle r; Su di essi si esce dalle porte finestre ; Schermano le finestre di un edificio; Sbarre alle finestre ; finestre lle sopra i tetti; Cerca nelle Definizioni