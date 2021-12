La definizione e la soluzione di: Il sapiente di Mileto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALETE

Curiosità : Il sapiente di Mileto

Disambiguazione – Se stai cercando il nome proprio di persona, vedi Talete (nome). Talete di Mileto (in greco antico: Ta???, Thalês; Mileto, 640 a.C./625 a.C. circa ... Significato talete

iònico1 agg. e s. m. dal lat. Ionicus, gr. ???????? (pl. m. -ci). greca, rappresentata da filosofi originarî delle colonie ioniche dell’Asia Minore (Talete, Anassimandro e Anassimene), orientata verso la ricerca del principio materiale (???? Definizione Treccani

Altre definizioni con sapiente; mileto; E' sapiente ... fra i sette nani; La virtù del sapiente ; Consigliere... guida sapiente ; Consigliere, guida sapiente ; Il grande filosofo di mileto ; Filosofo e astronomo di mileto ; Filosofo di mileto ; __ di mileto , storico e geografo greco antico; Cerca nelle Definizioni