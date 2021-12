La definizione e la soluzione di: Rovinosa, disgraziatissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DISASTROSA

Curiosità : Rovinosa, disgraziatissima

Significato disastrosa

Caporétto. – Piccolo centro della Slovenia nord-occid. nella valle nel 1947), che nella 1a guerra mondiale (ottobre 1917) fu teatro di una battaglia disastrosa per le truppe italiane, costrette a ritirarsi attestandosi poi sul Piave . Di qui l massacro s. m. dal fr. massacre fr. ant. macecre 'macelleria'. - 1. uccisione efferata di persone o animali in gran numero: il m. delle Fosse Ardeatine bagno di , mattanza, scempio, sterminio, strage. 2. fig. a. cosa disastrosa: la sua interpretazione è stata un vero m.! disastro, fam. macello, rovina, scempio, sfacelo, strazio. b Definizione Treccani

