La definizione e la soluzione di: Un romanzo di Sciascia.

Soluzione 20 lettere : IL GIORNO DELLA CIVETTA

Curiosità : Un romanzo di Sciascia

suo è un romanzo giallo di Leonardo Sciascia pubblicato per la prima volta nel 1966 dalla casa editrice Einaudi. È il secondo romanzo poliziesco di Sciascia ... Significato il%20giorno%20della%20civetta

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta

