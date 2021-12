La definizione e la soluzione di: La risposta della Sibilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORACOLO

Curiosità : La risposta della Sibilla

Disambiguazione – "Sibille" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Sibilla (disambigua) o Sibille (disambigua) Le sibille (in greco antico: ... Significato oracolo

oràcolo1 (ant. oràculo) s. m. dal lat. oraculum, der. di orare ’o.!; ecco l’o.!; l’o. tace; smetti di fare l’o.; Ed ei, presa la mano a far l’oracolo, O rispondeva avvolto o stava muto (Giusti). In similitudini: credersi un o.; parlare come un oracolo o'rakolo s. m. dal lat. oraculum, der. di orare 'parlare'. - 1. relig. presso vari popoli antichi, risposta divina a interrogazioni su eventi futuri: interpretare l'o. responso, vaticinio. 2. fig. a. sentenza di persona autorevole e molto ascoltata: le sue parole sono un o. per Definizione Treccani

