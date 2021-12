La definizione e la soluzione di: Risponde a monosillabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ECO

Curiosità : Risponde a monosillabi

parlare estremamente confuso tanto che per la sua insicurezza risponde con monosillabi, balbettii e fonemi sconnessi, gesticolando scoordinatamente con ... Significato eco

èco- dal gr. ????? «dimora», ????-. – Primo elemento di parole composte derivate dal greco o formate modernamente, in cui significa «casa» (come in economia, ecofobia, ecc.) o «ambiente ove si vive» (ecologia, ecodemo, ecc.); in altre ancora (ecomafia, ecomostro, ecc.), è riduzione dei termini eco '?ko s. f. o m. dal lat. echo, gr. ekh? pl. gli echi. - 1. fis. fenomeno acustico per il quale un suono, riflettendosi contro un ostacolo, torna a essere udito nel punto in cui è stato emesso: sentire, ascoltare l'e. ? rimbombo, risonanza. 2. fig. strascico di commenti, dicerie e Definizione Treccani

Altre definizioni con risponde; monosillabi; risponde con un messaggio registrato; Bocciare... la corrisponde nza ricevuta; Privi della capacità di risponde re ad aggressioni; risponde con prontezza; Lingua monosillabi ca; Nicola, con un monosillabi co nomignolo; Cerca nelle Definizioni