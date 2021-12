La definizione e la soluzione di: Risiedeva nel Cremlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZAR

Curiosità : Risiedeva nel Cremlino

degenerazione delle locali aristocrazie; pure a Roma la legittimità «risiedeva, piuttosto, nella nobilitas, poggiava su una concezione aristocratica ... Significato zar

zar s. m. adattam. del bulg. car, russo car', slavo ant. cisari, che, come il got. kaisar (da cui il ted. Kaiser), è dal lat. Caesar «Cesare». – Re, imperatore, come titolo di cui furono dapprima insigniti, da Bisanzio, i re di Bulgaria a cominciare da Boris I (1064), poi portato anche dai re di zar tsar s. m. dal bulg. car, russo car´, slavo ant. cisari, come il got. kaisar da cui il ted. Kaiser, dal lat. Caesar 'Cesare'. - stor. titolo che in passato si dava ai sovrani della Russia e degli stati slavi ? imperatore, Kaiser, re. Definizione Treccani

Altre definizioni con risiedeva; cremlino; La regione dell’Asia in cui risiedeva il Dalai Lama; Vi risiedeva no i Borbone di Francia; risiedeva nel Palazzo Ducale di Venezia; Il monte dove risiedeva no gli dèi; Imperava dal cremlino ; Si parla al cremlino ; Risiedeva al cremlino ; Cerca nelle Definizioni