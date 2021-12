La definizione e la soluzione di: Rinforzare i margini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORLARE

Curiosità : Rinforzare i margini

tendendosi tra i margini dell'incisura radiale dell'ulna e quelli della circonferenza articolare della testa del radio. A rinforzare la capsula provvedono ... Significato orlare

orlare v. tr. lat. *orulare, der. di ora «orlo» attraverso un dim. *orula (io órlo, ecc.). – Fare l’orlo, fornire di orlo: o. un fazzoletto, una tovaglia, una gonna; o. la tesa del cappello; o. una lamiera; o. le lenzuola a giorno; o. le tende con un bordino di passamaneria; o. un foglio di rosso. orlare v. tr. lat. ?orulare, der. di ora 'orlo', attrav. un dim. ?orula io órlo, ecc.. - 1. fare l'orlo, fornire di orlo: o. un fazzoletto bordare, listare. 2. fig. stare intorno in modo da formare come un orlo: campi che orlano la costa bordare, cingere, circondare, contornare, Definizione Treccani

Altre definizioni con rinforzare; margini; rinforzare ... in mezzo; Elementi strutturali atti a sostenere e rinforzare ; Insieme di persone che vivono e agiscono illecitamente ai margini di un'attività; Dotati di bordi e margini ; Legami, catene, margini ; Cucita lungo i margini ; Cerca nelle Definizioni