La definizione e la soluzione di: Rimedio contro gli strappi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOPPA

Curiosità : Rimedio contro gli strappi

l'individuo strappi i peli delle sopracciglia o delle ciglia, queste possono sparire parzialmente o del tutto. Comportamenti orali Non tutti gli individui ... Significato toppa

tòppa s. f. etimo incerto. – 1. Serratura, e in partic., in passato, un tipo di serratura di ferro: Quandunque , ai ginocchi o al fondo dei calzoni, alle suole, a una vela; un vestito tutto toppe, pieno di toppe; analogam., una t. (di carta) a una pagina di un libro (rotta o bucata); in CATEGORIA: MILITARIA toppa 't?p:a s. f. etimo incerto. - 1. pezzo di stoffa o di pelle che si cuce sopra il punto lacero di un lenzuolo, un vestito, ecc. pezza, rappezzo, non com. t. palliativo, fam. pezza a colore, rattoppo, non com. taccone, zeppa. b. errore grossolano ? TOPICA 1. ? Espressioni: fam., prendere una toppa e ? TOPPARE. Definizione Treccani

Altre definizioni con rimedio; contro; strappi; Farmaco o rimedio contro la stipsi; Così è detto un rimedio che risolve ogni male; Porre rimedio ; Porre rimedio urgentemente; Un cruise contro l nelle auto; Si inietta contro le rughe; La reazione, non punibile, dell aggredito contro l aggressore; La contro figura... acrobtica; Profondi strappi ; Larghi e profondi strappi ; Furti di borse con strappi rapidi e irruenti; Gli strappi alle regole; Cerca nelle Definizioni