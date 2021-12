La definizione e la soluzione di: Rilucere, sfavillare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCINTILLARE

Curiosità : Rilucere, sfavillare

Significato scintillare

scintillare v. intr. lat. scintillare (aus. avere). – 1. , di rabbia, di furore; raro e poet. con uso trans.: gli occhi, Che pur dianzi Scintillavano ardor, grazia e fierezza, Si fêr torbidi e gravi (Caro). In fisica, emettere luce per scintillare v. intr. lat. scintillare aus. avere. - 1. non com. sprigionare scintille: il ferro incandescente scintilla sotto i colpi del maglio sfavillare. e di breve durata, anche fig.: il lago scintillava al chiaro di luna; i suoi occhi scintillarono di gioia brillare, luccicare, rifulgere, rilucere, risplendere, sfavillare Definizione Treccani

