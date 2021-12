La definizione e la soluzione di: Rettili con dita adesive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GECHI

Curiosità : Rettili con dita adesive

dita sono provviste di ampi cuscinetti, più larghi sulla punta, che hanno sul lato inferiore una serie di lamelle longitudinali con funzione adesiva. ... Significato gechi

gecònidi s. m. pl. lat. scient. Geckonidae, dal nome del genere Gecko: v. . – Famiglia di rettili lacertili con una cinquantina di specie, innocue, note col nome di gechi o tarantole, che abitano le regioni calde, rocciose e desertiche di quasi tutto il Definizione Treccani

Altre definizioni con rettili; dita; adesive; Piegare alla fine del rettili neo; Il periodo in cui scomparvero i rettili giganteschi; Luogo pieno di rettili ; Una teca in cui tenere rettili o ragni; La vendita all incanto; La vendita all incanto; Le dita mingherline; Ha dita palmate; Rettile con dita adesive ; Paste adesive usate dai muratori; Cerca nelle Definizioni