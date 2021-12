La definizione e la soluzione di: Il regno di Mitridate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PONTO

Curiosità : Il regno di Mitridate

come Mitridate il Grande (???a? ?????d?t??, Mégas Mithridátes) e chiamato nella storiografia moderna Mitridate VI del Ponto, o semplicemente Mitridate VI ... Significato ponto

pònto s. m. dal lat. pontus, gr. p??t??, letter. – Mare: i ’agro (D’Annunzio). Con iniziale maiuscola, designa la regione storica della Turchia (Anatolia settentr.) che si affaccia sul Ponto Eusino (o Eussino), antico nome del Mar Nero . pontone pon'tone s. m. dal lat. ponto -onis, der. di pons pontis 'ponte', prob. attraverso il fr. ponton. - marin. imbarcazione o altro mezzo in grado di stare a galla, per lo più privo di mezzi di propulsione, destinato a vari usi portuali ? alleggio, bettolina, chiatta, leuto, zatterone. Definizione Treccani

Altre definizioni con regno; mitridate; La moda che aveva il suo regno in Carnaby Street; E il regno dell artigiano; Fu il regno di Gioacchino Murat; La regina di Frozen - Il regno di ghiaccio; Il Pompeo che assoggetto mitridate ; Cerca nelle Definizioni