La definizione e la soluzione di: Recipienti per enologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TINI

Curiosità : Recipienti per enologi

temporale nel quale inquadrare gli oggetti di studio dell'enologia, per l'uva solitamente in enologia si fa riferimento al periodo che va dalla fase erbacea ... Significato tini

tino1 s. m. lat. tinum (pl. -i; tosc. ant. o pop. le Va l’aspro odor de i vini L’anime a rallegrar (Carducci). Tipi particolari di tini sono il tino-botte, utilizzato oltre che per la fermentazione dell’uva anche per la conservazione calcare, der. di calx calcis 'tallone' io calco, tu calchi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. premere coi piedi: c. l'uva nei tini calpestare, pestare, pigiare, pressare, schiacciare. b. fig. percorrere: c. la via che porta al successo battere, seguire. abbandonare, lasciare. ? Espressioni con Definizione Treccani

Altre definizioni con recipienti; enologi; Se ne fanno ermetici recipienti | Venerdì 26 novembre 2021; Fa recipienti di terracotta; recipienti ornamentali; recipienti per il bucato; Recipienti enologi ci; La fiera enologi ca veronese; Cerca nelle Definizioni