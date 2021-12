La definizione e la soluzione di: Rapido, veloce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CELERE

Curiosità : Rapido, veloce

(66-68 bpm) Tempi veloci: Rapido — rapido Veloce — con velocità, velocemente Allegretto — piuttosto veloce o moderatamente veloce, un po' gioioso, piuttosto ... Significato celere

cèlere agg. e s. m. e f. dal lat. celer -eris -ere. a cavallo (istituite, secondo la tradizione, da Romolo ). 3. s. f. La Celere, denominazione comune, in Italia , dei «reparti celeri» autotrasportati della polizia (istituiti dopo CATEGORIA: MILITARIA celere 't??lere dal lat. celer -eris -ere. - ¦ agg. 1. di persona che si muove, agisce e sim., con rapidità: un ragazzo c. lesto, rapido, lett. ratto, scattante, sollecito, spedito, fam. spiccio, svelto, veloce. lento. ? indolente, pigro. 2. estens. che avviene o si compie Definizione Treccani

Altre definizioni con rapido; veloce; In modo rapido ; Un rapido spuntino; Deport introdusse quelli da 75 a tiro rapido ; Uccellino dal rapido battito alare; Tutt altro che veloce ; Il food più veloce ; Una freccia... veloce ; Si propaga veloce mente; Cerca nelle Definizioni