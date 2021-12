La definizione e la soluzione di: C è quello a volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TIRO

Curiosità : C e quello a volo

Il Volo – album de Il Volo del 1974 Il Volo – gruppo musicale crossover classico italiano degli anni 2010 Il Volo – album de Il Volo del 2010 Il volo – ... Significato tiro

tiro- tratto da tiroide. – Primo elemento di parole composte del linguaggio scient., soprattutto medico, formate modernamente, nelle quali indica relazione con la ghiandola tiroide. È frequente anche la forma tireo-. tiro s. m. der. di tirare. - 1. a. l'applicare una forza a un oggetto per muoverlo: il t. della fune tirata. strappata, strappo. b. . b. estens. distanza coperta dal proiettile tirato gittata, portata. ? Locuz. prep.: fig., a tiro, a un tiro di schioppo che è raggiungibile con facilità: essere a un t. di Definizione Treccani

