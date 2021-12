La definizione e la soluzione di: C è quello a prima vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMORE

Curiosità : C e quello a prima vista

Matrimonio a prima vista Italia è un programma televisivo italiano. È stato trasmesso nelle prime tre stagioni in prima serata su Sky Uno e replicato come ... Significato amore

amóre s. m. lat. amor -oris, affine ad amare. – a. nella sua vita; gli a. di G. Casanova; gli a. di Enea e Didone . d. Amore, il dio dell’amore nella mitologia pagana, venerato col nome di Eros dai Greci e di Cupido dai Romani e amore a'more s. m. dal lat. amor -oris. - 1. sentimento di viva affezione verso una persona adorazione, culto, idolatria, passione. affetto, slancio dell'uomo verso Dio e le cose celesti ? Locuz. prep.: per amor di Dio o per l'amor di Dio senza avere interesse personale di grazia, disinteressatamente, gratis, per Definizione Treccani

