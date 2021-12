La definizione e la soluzione di: Quelli di risa sono innocui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCOPPI

Curiosità : Quelli di risa sono innocui

represso, lo sghignazzamento, la risata di pancia (a crepapelle), lo scoppio di risa. Secondo l'apertura di bocca: risolino, sogghigno, sghignazzo. Secondo ... Significato scoppi

scòppio s. m. lat. scloppus e stloppus, voce onomatopeica; cfr. ritardo e sim. (medicina a s. ritardato; ha capito a s. ritardato); s. per simpatia, scoppio di munizioni o di mine in seguito a una esplosione vicina, senza diretto contatto. In CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

