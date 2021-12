La definizione e la soluzione di: Quelli gonfiati sono pieni di sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALLONI

Curiosità : Quelli gonfiati sono pieni di se

con l'aiuto di pompe ad aria, manuali o elettriche, oppure usando le bombole di elio. I palloncini pieni d'aria non volano; quelli gonfiati con elio sì ... Significato palloni

pallonàio (region. pallonaro) s. m. (f. -a) der. di pallone. – 1. Chi fa o vende palloni o palloncini. 2. non com. Chi custodisce e gonfia i palloni per i giocatori. 3. Chi dice o fa pallonate, millantatore (in questo sign., più spesso treno¹ 'tr?no s. m. dal fr. train, propr. 'traino'; il sign. di 'convoglio ferroviario' si è formato attrav. l'ingl.. - 1. ferr. colonna di vetture e vagoni trainati , vagone. 2. estens. allineamento di veicoli o di oggetti mobili: t. di palloni, di velivoli fila, filza, successione. 3. estens. insieme completo di elementi simili Definizione Treccani

