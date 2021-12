La definizione e la soluzione di: Puo ricorrere al playback. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

cantante agg. e s. m. e f. part. pres. di cantare2. – 1. s. m. e f. Chi esercita l’arte del canto o professionista del canto: i c. dell’Opera, un buon c., un’ottima c.; i c. della televisione; un c., una c. di musica leggera. Con sign. partic., come agg.: basso c., voce di basso che offre il CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI cantante part. pres. di cantare². - ¦ s. m. e f. 1. prof., mus. chi canta per professione: i c. dell'Opera; un c. rock non com. cantatore, interprete, voce. ? baritono, basso, cantautore, cantore, contralto, corista, rock star, solista, soprano, tenore, disus. urlatore, vocalist. 2. Definizione Treccani

