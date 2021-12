La definizione e la soluzione di: Lo può ricevere il piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PESTONE

Curiosità : Lo puo ricevere il piede

Significato pestone

pestóne s. m. der. di pestare. – 1. Arnese in forma di grosso pestello, manico, usato per battere e rassodare la terra nella costruzione di argini o simili. 2. fam. Pestata, colpo dato pestando con il proprio un piede altrui: dare, prendere un pestone. calcio² s. m. der. di calciare. - 1. colpo dato col piede: prendere a c. qualcuno pedata. ? pestone. ? Espressioni con uso fig.: non com., dare calci a qualcuno attaccare con contumelie maltrattare ø, offendere ø, svillaneggiare ø. rispettare ø, trattare bene ø; dare un Definizione Treccani

Altre definizioni con ricevere; piede; Tutti gli sposi lo sono di ricevere parenti e amici; Tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere ; Lo sono i campi pronti a ricevere i semi; Apparecchio per effettuare e ricevere chiamate; Vi si infila il piede ; Si superano sollevando un piede ; Lascia il piede semi-scoperto; piede latino con due sillabe brevi e una lunga;