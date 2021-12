La definizione e la soluzione di: Può essere fortuito o disperato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CASO

Curiosità : Puo essere fortuito o disperato

tanti altri esempi può essere quando Riccardo III si sputa allo specchio dove si sta mirando, pensando o facendo credere di essere sputato. C'è in più ... Significato caso

ca?o s. m. dal lat. casus -us, propr. «caduta», der. ( Romano Bilenchi ); è il c., è opportuno, è il momento giusto, o c’è motivo: è il caso di tentare; non è il c. di prendersela tanto; vediamo se sia il c. di parlarne al babbo; non caso 'kazo s. m. dal lat. casus -us 'caduta', der. di cadere 'cadere'. - 1. avvenimento fortuito accidente, casualità, coincidenza, adattarsi a, addirsi a, confare a, convenire a. lett. sconvenire a; fare caso a qualcosa o qualcuno accorgersi di, avvedersi di, badare, notare ø, prestare Definizione Treccani

