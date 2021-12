La definizione e la soluzione di: Punto nevralgico del traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRCEVIA

Curiosità : Punto nevralgico del traffico

emergenze umanitarie. Per anni Brindisi ha rappresentato un punto nevralgico del traffico di sigarette di contrabbando e, in misura minore, di droga proveniente ... Significato crcevia

Definizione Treccani

