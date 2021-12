La definizione e la soluzione di: La provincia di Vigata, la città di Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONTELUSA

Curiosità : La provincia di Vigata, la citta di Montalbano

Disambiguazione – Se stai cercando il personaggio, vedi Salvo Montalbano. Il commissario Montalbano è una serie televisiva italiana, prodotta dal 1999 e trasmessa ... Significato montelusa

Definizione Treccani

Altre definizioni con provincia; vigata; città; montalbano; Lago e provincia del Canada; La provincia di Amatrice; provincia vinicola italiana; provincia piemontese | Martedì 30 novembre 2021; Il periodo della pietra levigata ; Appianata, levigata ; città della Danimarca; Vivono in una città senza automobili; Una grande città del Giappone; La città natale di Giovanni Verga; Iniziali del commissario montalbano ; L'agente che storpia i nomi nei gialli con montalbano ; La storica fidanzata di montalbano ; L'ha tradita montalbano ; Cerca nelle Definizioni