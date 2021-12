La definizione e la soluzione di: Si prova prima di finirlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ABITO

Curiosità : Si prova prima di finirlo

colpi del trace. Prima di finirlo, Spartacus lo informa che presto Batiato morirà per mano sua, dando a Solonio la soddisfazione di sapere che il suo ... Significato abito

àbito s. m. dal lat. habitus -us, der. di habere nel ; tagliare, cucire un a., riferito al sarto; un taglio (o uno stacco) d’abito, la stoffa occorrente per farlo. A. ecclesiastico o talare, quello portato ordinariamente (distinto abito 'abito s. m. dal lat. habitus -us, da habere nel sign. di 'comportarsi'. - 1. abbigl. a. oggetto di vestiario capo di abbigliamento o monaco l'apparenza inganna, non si giudica il cavallo dalla sella; lasciare l'abito ? ?; prendere l'abito ? ?. 2. fig., lett. l'essere abituati a qualcosa, l'essere inclini a Definizione Treccani

