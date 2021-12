La definizione e la soluzione di: Produce raggi prodigiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LASER

Curiosità : Produce raggi prodigiosi

le prede e i nemici pungendoli coi lunghi tentacoli velenosi o lanciando raggi energetici dai globi rossi che ha sul capo. Nell'anime, Tentacool appare ... Significato laser

là?er s. m. dall’ingl. laser ‹lèi? usato in funzione attributiva, in locuz. quali luce laser, raggio laser, lettore laser, chirurgia laser, stampante laser (o semplicem. una laser s. f.). 2. s. m. (raro f.) Nel lettore le't:ore s. m. dal lat. lector -oris, der. di legere 'leggere'. - 1. f. -trice chi si dedica alla lettura: l. attento non com. leggitore. ? se plur. che serve per leggere un segnale elettronico: l. dei dati; l. laser ? decodificatore, riproduttore. ? Espressioni: lettore ottico apparecchio elettronico capace di trasferire Definizione Treccani

