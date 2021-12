La definizione e la soluzione di: I prodotti come salami, cotechini e salsicce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSACCATI

Curiosità : I prodotti come salami, cotechini e salsicce

mantovano, pavese) Molise: cotechino (formato salsiccia) Trentino: cotechino di maiale Veneto: sono riconosciuti sette diversi prodotti: coeghin nostrano padovano; ... Significato insaccati

insaccare v. tr. der. di sacco, col pref. in-1 (io , il cemento, ecc. Fig., poet.: la dolente ripa Che ’l mal de l’universo tutto insacca (Dante), la cavità infernale che accoglie e contiene in sé tutti i peccatori dell’universo. 2 CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con prodotti; come; salami; cotechini; salsicce; Involucri per prodotti ; Vendite di prodotti ; Procurare prodotti al cliente; Sigla da prodotti genuini e di qualità; Uno Stato come Abu Dhabi; Aerei come l Airbus A380; Afflosciarsi come un pallone; Si agitano come ossessi; Città dell'Attica di fronte a salami na; Forniscono prosciutti, coppa e salami ; I vincitori di salami na; Il re persiano che accolse Temistocle, l'eroe di salami na, alla sua corte; Prodotti come salumi e salsicce ; Uno stufato con carni, salsicce e fagioli bianchi; I prodotti come salami e salsicce ; Cerca nelle Definizioni