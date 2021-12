La definizione e la soluzione di: Un prezioso ornamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONILE

Curiosità : Un prezioso ornamento

ricavarne ornamenti, che gli oggetti ornamentali realizzati in un metallo prezioso, in cui di norma viene incastonata almeno una pietra preziosa, che gli ... Significato monile

monile s. m. dal lat. monile. – Originariamente, catena d’oro o di gemme da portare al collo. Per estens., gioiello in genere: Dei ( Foscolo ); Qui le donne alle veglie lucenti De’ monili far pompa e de’ cinti (Manzoni). Fig., poet.: Stanno li alberi aspettando, Con monili di rugiade (D’Annunzio). CATEGORIA: MODA monile s. m. dal lat. monile. - oggetto ornamentale di metallo prezioso gioia, gioiello. Definizione Treccani

