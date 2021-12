La definizione e la soluzione di: Prefisso che indica eccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STRA

Curiosità : Prefisso che indica eccesso

nome IUPAC dell'acetone è 2-propanone, dove -one indica la presenza del gruppo C=O, prop- indica che il carbonile è compreso in una struttura a 3 atomi ... Significato stra

stra - lat. extra «fuori», extra-; in alcuni casi, incrociato con trans- «oltre» (v. tras-). – Prefisso di numerose parole composte, qualcuna derivata dal latino (come straordinario) o dal lat. mediev. (come stravagante), ma la maggior parte di formazione moderna, nelle quali: a) esprime il sign. stra- lat. extra 'fuori', extra-; in alcuni casi, incrociato con trans- 'oltre'. - 1. Pref. di numerose parole composte, nelle quali ha vari sign., spec. quello di 'fuori', come in straripare, straordinario, stragiudiziale. 2. Indica, per estens., eccesso, come nei verbi strabere, stracuocere, Definizione Treccani

