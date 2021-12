La definizione e la soluzione di: Si possono tracciare e cancellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RETTE

Curiosità : Si possono tracciare e cancellare

domestico e didattico, presentano una piccola gomma per cancellare all'estremità non appuntita per cancellare velocemente. Esiste un tipo particolare di matita ... Significato rette

stélla1 s. f. lat. stella. – 1. stella (o stellare), v. stellare1, n. 2. b. In geometria dello spazio, s. di rette, l’insieme di tutte le rette dello spazio passanti per un dato punto, oppure parallele a una data CATEGORIA: GEOMETRIA – CORPI CELESTI perpendicolarità s. f. der. di perpendicolare. - 1. direzione verticale del filo a piombo: la p. di una parete appiombo, verticalità . obliquità , orizzontalità . 2. geom. con riferimento a ente geometrico, l'essere perpendicolare: p. di due rette normalità , ortogonalità . Definizione Treccani

