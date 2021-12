La definizione e la soluzione di: L ex polo chimico sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PORTO TORRES

Curiosità : L ex polo chimico sardo

Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) è un partito politico regionale sardo, fondato nel 1921 da Davide Cova, Camillo Bellieni, Emilio Lussu e altri ex-combattenti ... Significato porto%20torres

turritano agg. e s. m. (f. -a) der. del nome lat. della città, Turris (Libissonis), . etnico -itano. – Di Pòrto Tòrres , città e porto della Sardegna settentr., sul Golfo dell’Asinara: la diocesi t.; come sost., abitante o nativo di Porto Torres. È forma letter Definizione Treccani

