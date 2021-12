La definizione e la soluzione di: Il poeta di Pianto antico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARDUCCI

Curiosità : Il poeta di Pianto antico

Pianto antico è una poesia di Giosuè Carducci dedicata al figlio Dante. Il testo autografo reca la data giugno 1871. È il quarantaduesimo componimento ... Significato carducci

crepùscolo s. m. dal lat. crepusculum, der. di creper «alquanto buio». – 1. vita; nel c. de i sensi Tra le due vite al re davanti corse Una miranda visïon (Carducci); c. degli dei, espressione che, nella mitologia nordica (e come titolo di un’opera di R italo 'italo agg. dal lat. Italus, lett., poet. - d'Italia: i. gente da le molte vite G. Carducci ? ITALIANO agg.. Definizione Treccani

Altre definizioni con poeta; pianto; antico; Il Divino poeta ; Il poeta protagonista de II postino; Un componimento lirico come il Bacco in Toscana di Redi, il poeta aretino del 600; poeta francese del surrealismo; Ayrton, compianto pilota di Formula; Il Paolo compianto creatore di Fantozzi; Il compianto Milian; Il compianto Facchetti del calcio; Il transatlantico che urtò contro un iceberg; antico monumento simile al dolmen; Romantico , lirico; Relativi ad un antico popolo germanico; Cerca nelle Definizioni