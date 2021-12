La definizione e la soluzione di: Plurale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PL

Curiosità : Plurale

Disambiguazione – Se stai cercando l'album di Mina, vedi plurale (album). Il plurale indica il numero in diverse parti del discorso quando il conteggio ... Significato pl

q. pl. – Abbreviazione del lat. quantum placet «quanto piace», nelle ricette mediche. media 'midj?, it. 'midja o 'm?dja s. pl., ingl. propr. 'mezzi di comunicazione', pl. di medium, forma neutra dell'agg. lat. medius 'medio', usato in ital. al masch. pl. - giorn., massm. il complesso dei mezzi di comunicazione rivolti al grande pubblico mass media, mezzi di Definizione Treccani

