La definizione e la soluzione di: Il Piero cantante rock dei Litfiba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PELÙ

Curiosità : Il Piero cantante rock dei Litfiba

Terremoto tour '93 Litfiba, su ondarock.it. URL consultato il 6 dicembre 2009. (EN) Litfiba, su AllMusic, All Media Network. ^ Litfiba, si ricomincia da ... Significato pelù

peluche ‹pëlü'š› s. f., fr. der. di un ant. verbo peluchier peli, spelare», che risale, come l’ital. piluccare, a un lat. *piluccare (pl. peluches ‹pëlü'š›), usato in ital. al masch. – Stoffa di fibre naturali o artificiali con pelo molto CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

Altre definizioni con piero; cantante; rock; litfiba; Alex _ piero ; Alessandro __ piero ; Le hanno Leo e piero ; Il piero che cantava Il vino e Livorno; Il Mars cantante ; Il Ruggeri cantante iniziali; Li emette la cantante lirica; Una popolarissima cantante italiana; I Sigur noto gruppo rock ; Il Drago di rock y; rock y __: il solo peso massimo a ritirarsi imbattuto; Con Rolling... è il nome di un noto complesso rock ; Fondò i litfiba insieme a Ghigo Renzulli; È di cuori in una canzone dei litfiba ; Il Ghigo chitarrista dei litfiba ; L'album dei litfiba con Lacio Drom e Lo spettacolo; Cerca nelle Definizioni