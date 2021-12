La definizione e la soluzione di: Il piattino al collo del sommelier. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASTEVIN

Curiosità : Il piattino al collo del sommelier

Significato tastevin

Definizione Treccani

Altre definizioni con piattino; collo; sommelier; In mezzo al piattino ; Si lasciano nel piattino da frutta; Un piattino per i fumatori; Tracollo finanziario; Mettere, collo care; Il suo collo dà nome a un particolare tubo; Piega il collo a S quando vola; Le frequentano i sommelier ; Li consiglia il sommelier