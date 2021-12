La definizione e la soluzione di: Si pianta per accamparsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENDA

Curiosità : Si pianta per accamparsi

guarnigione sullo stesso; l'esercito poi passò oltre, per accamparsi davanti a Beaugency. Gli inglesi si ritirarono nel castello, cercando di mantenere almeno ... Significato tenda

tènda s. f. lat. mediev. tenda, der. di tendere «tendere». – 1. metallici o di resine sintetiche, o con altri materiali rigidi, che ha la forma tipica delle tende di tessuto, ed è sostenuta da funi e tiranti di metallo. 4. In medicina, t. a CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN tenda 't?nda s. f. lat. mediev. tenda, der. di tendere 'tendere'. - 1. arred. telo di tessuto usato per riparare finestre e altre aperture dalla luce o anche per il campo, partire. sgombrare, sloggiare, sparire. fam. piantare le tende. ? piantare le tende 1. mettere le tende in un luogo, con le prep. in, su accamparsi, attendarsi Definizione Treccani

