La definizione e la soluzione di: Persone d intelletto superiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GENI

Curiosità : Persone d intelletto superiore

devono tuttavia restare in sé trascendenti, espressioni di un medesimo Intelletto o Pensiero autocosciente, che pensandosi si rende oggetto a sé stesso ... Significato geni

Neologismi (2008) oncoproteina s. f. Proteina codificata da un gene alterato, in grado di indurre la trasformazione neoplastica. , quindi, come ammette il cauto professor Umberto Veronesi. «Un passo molto complesso: i geni agiscono attraverso le proteine che codificano. Oggi la ricerca non è più “genomica variabilità s. f. der. dell'agg. variabile. - 1. a. con riferimento a una grandezza, a un valore e sim., l'essere soggetto a variare: v. dei prezzi costanza, fissità, incertezza, instabilità, mutevolezza, volubilità. invariabilità, stabilità, stazionarietà. 2. biol. con riferimento ai geni umani, l'essere variabile e ? VARIANZA 2. Definizione Treccani

