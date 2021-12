La definizione e la soluzione di: Persona bizzarra e irresponsabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CAPOSCARICO

Curiosità : Persona bizzarra e irresponsabile

paragonato più a Ultraman che a Bizzarro) che a causa della kryptonite si trasforma in un essere irresponsabile, cattivo e molto crudele nei confronti di ... Significato caposcarico

caposcàrico (o capo scàrico) s. m. (pl. capiscàrichi o capi scàrichi). – Persona di temperamento allegro e spensierato, mattacchione; per lo più in funzione appositiva o come predicato: quel c. di tuo fratello; è proprio un caposcarico. caposcarico kapo'skariko s. m. comp. di capo- e sarico pl. capiscarichi, non com. - persona di temperamento allegro e spensierato allegrone, buontempone, compagnone, Definizione Treccani

