La definizione e la soluzione di: Per alcuni è il... pedicure.

Soluzione 8 lettere : PODOLOGO

Curiosità : Per alcuni e il... pedicure

La pédicure è una pittura a essenza su carta applicata su tela del pittore francese Edgar Degas, realizzata nel 1873 e conservata al Musée d'Orsay di ... Significato podologo

podòlogo s. m. (f. -a) comp. di podo- e -logo (pl. -gi o -ghi). – 1. Operatore sanitario, in possesso di diploma universitario, abilitato a trattare, con metodi incruenti, ortesici e idro-massoterapici, alcune affezioni minori del piede e a svolgere, su prescrizione medica, attività preventive e callista s. m. e f. der. di callo pl. m. -i. - mest. chi cura i calli dei piedi pedicure, podologo. Definizione Treccani

