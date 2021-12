La definizione e la soluzione di: Le partenze dei siluri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LANCI

Curiosità : Le partenze dei siluri

principale di ogni sottomarino è rappresentato dal siluro. I siluri vengono lanciati tramite i tubi lancia siluri e la loro propulsione avviene grazie a un'elica ... Significato lanci

Neologismi (2008) lunardeide s. f. (iron.) Le gesta dei detti e contraddetti del ministro dopo quattro anni e mezzo e decine di migliaia di lanci dell’Ansa, ancora non esiste, ma, per chi fosse interessato, si suggerisce il «Dossier di approfondimento Tipi di lancio - L’atto di effettuare un lancio è espresso da numerosi termini, secondo le modalità, la traiettoria e lo scopo del lancio stesso. L. esprime e tirare sono frequenti nel lessico sportivo. Il primo verbo è specifico per sport quali il lancio del disco, del peso o del giavellotto, mentre il secondo è d’uso più ampio, anche Definizione Treccani

