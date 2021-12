La definizione e la soluzione di: Le parenti per lo più... anziane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NONNE

Curiosità : Le parenti per lo piu... anziane

araldico, ovvero Raccolta generale delle armi ed insegne gentilizi e delle piu illustri e nobili casate, vol. 7, Milano, Claudio Wilmant, 1847, SBN IT\ICCU\TO0\0902625 ... Significato nonne

Neologismi (2008) gastrochimica (gastro-chimica), s. f. Tendenza gastronomica basata sull’esaltazione degli elementi tartufo è un vaccino, un antidoto alla gastrochimica e alla cucina molecolare. Mettiamo le nonne ai fornelli. Il loro patrimonio di conoscenza e cultura è inestimabile». ( Giuliana Definizione Treccani

