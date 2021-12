La definizione e la soluzione di: I pachidermi con il corno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RINOCERONTE

Curiosità : I pachidermi con il corno

metri e un peso di 3600 - o 4000 kg, ma si tratta di casi molto rari. Il corno anteriore può arrivare a essere lungo anche 170 cm. Le labbra sono di foggia ... Significato rinoceronte

rinocerónte s. m. dal lat. rhinoceros -otis, e questo dal gr. ?????e???, comp. di ????- «rino-» e ???a? «corno»; propr. «che ha un corno sul naso»; l’epentesi della -n- nella terminazione è prob. dovuta a influenza di elefante. – 1. Nome dato a tutti i rappresentanti della famiglia rinocerotidi: pachiderma paki'd?rma s. m. dal gr. pakhýdermos, comp. di pakhýs 'grosso, grasso' e dérma 'pelle' pl. -i. - 1. zool. grosso mammifero erbivoro dalla pelle spessa proboscidato. ? elefante, ippopotamo, rinoceronte. 2. fig., fam. a. persona molto grossa e dall'andatura lenta e pesante fam., scherz. bolide, fam. ciccione, fam. Definizione Treccani

