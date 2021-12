La definizione e la soluzione di: Un ottimo salame del Parmense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FELINO

Curiosità : Un ottimo salame del Parmense

strolghino è un salame di dimensioni ridotte tipico delle province italiane di Parma e Piacenza. È ottenuto dalle rifilature magre del culatello e del fiocco ... Significato felino

felino agg. e s. m. dal lat. felinus, der. di feles o felis , le razze f.; come s. m.: un magnifico esemplare di felino. 2. agg. Che è proprio dei felini, o ha le qualità dei felini, spesso con specifico riferimento al gatto: passo, balzo f felino dal lat. felinus, der. di feles o felis 'gatto'. - ¦ s. m. 1. zool. appartenente alla famiglia dei felidi ? felide. 2. per antonomasia, il più noto animale domestico della famiglia dei felidi gatto, fam. micio. ¦ agg. 1. di gatto, proprio del gatto, spec. in riferimento all' Definizione Treccani

Altre definizioni con ottimo; salame; parmense; Fornisce un ottimo piumino | Venerdì 26 novembre 2021; Hot: un ottimo spuntino; ottimo vino del Canavese; Risi e __, ottimo piatto veneto; Legumi ottimi con il salame ; Il fondo del salame ; Attaccate come un salame ; Può esserlo un salame ... di Budapest!; Salume parmense di maiale prodotto a Zibello; La località del parmense il cui Palazzo Ducale fu sede estiva della famiglia Farnese; Cerca nelle Definizioni