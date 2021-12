La definizione e la soluzione di: Osservare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOTARE

Curiosità : Osservare

parla di società virtuale per quei fenomeni che si creano e si possono osservare nei gruppi durante l'interazione nel cyberspazio e di società artificiali ... Significato notare

notare1 v. intr. (io nuòto, pop. io nòto, ecc.; aus. avere), raro e ant. o region. – Variante di nuotare, propria dell’uso toscano e di altri usi region.; le forme con -uo- sono comunque preferite, non solo sotto l’accento (io nuòto, ecc.), ma anche fuori d’accento (noi nuotiamo, ecc.), per evitare notare² v. tr. dal lat. notare 'contrassegnare', der. di nota 'nota' io nòto, ecc.. - 1. a. prestare particolare attenzione a qualcosa: n. uno strano in rilievo, rimarcare, sottolineare. sottacere, tacere, tralasciare, trascurare. ? Espressioni: farsi notare rendersi visibile con atti o contegni vistosi mettersi in mostra Definizione Treccani

Altre definizioni con osservare; osservare con compiacimento; osservare a sinistra; osservare attentamente; osservare molto attentamente; Cerca nelle Definizioni