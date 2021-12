La definizione e la soluzione di: Un operatore telefonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ILIAD

Curiosità : Un operatore telefonico

Un operatore telefonico è un'azienda che fornisce il servizio di telefonia sulla rete telefonica generale. Gli operatori telefonici si distinguono in ... Significato iliad

Neologismi (2008) Librofonino s. m. Nome commerciale di un telefono cellulare tecnologicamente tecnologica nell’editoria va ben oltre l’ebook (dal Kindle di Amazon all’iLiad della iRex Technologies al Librofonino della Polymer Vision all’iTouch della Apple al Reader Definizione Treccani

Altre definizioni con operatore; telefonico; L operatore della TV; Oggi è detto operatore ecologico; In banca è l'operatore che lavora allo sportello; Oggi viene chiamato operatore ecologico; C'è quello telefonico e quello della spesa; Il metallo per il doppino telefonico ; Quello telefonico è analizzato in molte indagini; Sono in ordine alfabetico nell'elenco telefonico ; Cerca nelle Definizioni