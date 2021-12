La definizione e la soluzione di: Non permettere contatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ISOLARE

Curiosità : Non permettere contatti

lenti a contatto oggi possano permettere performance elevate nel massimo comfort. Effettuare una corretta manutenzione delle lenti a contatto è la regola ... Significato isolare

i?olare v. tr. der. di isola (io ìsolo, ecc.). – abbia alleanze o rapporti (politici, economici, ecc.) con altri stati. Nel rifl., isolarsi, appartarsi dagli altri, cercare la solitudine, chiudersi in sé stesso, o anche cercare isolare izo'lare der. di isola io ìsolo, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. separare una persona dal contesto di riferimento impedendole di avere rapporti elettriche, sonore, termiche: i. acusticamente una stanza ? tecn. coibentare. ? insonorizzare. ¦ isolarsi v. rifl. vivere in disparte, rinunciare ad avere contatti con gli Definizione Treccani

