La definizione e la soluzione di: Non hanno fissa dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VAGABONDI

Curiosità : Non hanno fissa dimora

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora (per le quali è usata a volte la parola francese clochard o l'inglese homeless), comunemente chiamate ... Significato vagabondi

vagabóndo (ant. vagabundo) agg. e s. m. (f. -a) dal lat. vagabundus, all’aperto, e non sta mai in casa; iron., fare il mestiere del vagabondo. Per estens., vita v., da vagabondo (anche in senso attenuato, la vita di chi, per diporto o per necessità Definizione Treccani

Altre definizioni con hanno; fissa; dimora; I polli e i conigli le hanno bianche; Le hanno buoi e tori; hanno varie facoltà; Non ne hanno i discorsi campati in aria; E fissa to per lavorare; L obiettivo prefissa to; Si dice fissa ndo una data; La fissa il giudice; Non hanno stabile dimora ; Vivere in una casa, dimora re; Indirizzo di dimora abituale e ufficiale; dimora fissa; Cerca nelle Definizioni