La definizione e la soluzione di: Non le ha l elicottero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 3 lettere : ALI

Curiosità : Non le ha l elicottero

voli con persone a bordo di un elicottero, ma non i primi voli liberi di un elicottero. Il primo volo libero di un elicottero viene in generale riconosciuto ... Significato ali

ali-1. – Forma assunta dal sost. ala come primo elemento di parole composte derivate dal latino o formate modernamente nel linguaggio tecn. e scient. col sign. di «a forma di ala». ala ant. alia 'alja s. f. lat. ala pl. ali, ant. o poet. ale. - 1. zool. appendice mobile a forma espansa che, negli uccelli e in molti insetti, agevolare ø, aiutare ø, facilitare ø, favorire ø. ? Locuz. prep.: fig., in un batter d'ali in un attimo, in un istante. 2. estens. a. elemento del mulino a vento o Definizione Treccani

