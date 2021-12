La definizione e la soluzione di: Non arrestano chi è tenace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIFFICOLTÀ

Curiosità : Non arrestano chi e tenace

– Berlino: soldati del governo socialdemocratico (Freikorps) arrestano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Durante il trasporto in carcere i due vengono ... Significato difficoltà

difficoltà (ant. difficultà) s. f. dal lat. difficultas -atis, es. nelle gare di tuffi), coefficiente di d., numero che esprime il grado di difficoltà di una prova e che concorre alla determinazione della classifica; nell’alpinismo, grado di difficoltà s. f. dal lat. difficultas -atis, der. di difficilis 'difficile'. - 1. qualità di ciò che è difficile: d. di un'impresa, di un problema complessità, problematicità . 2. situazione intricata, difficile da risolvere: sono insorte delle difficoltà complicazione, disagio, impedimento, intoppo, intralcio, ostacolo, problema, scoglio. 3 Definizione Treccani

