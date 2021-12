La definizione e la soluzione di: Nome etrusco di Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FELSINA

Curiosità : Nome etrusco di Bologna

principale città etrusca dell'Etruria padana, che corrisponde all'odierna Bologna. Il nome Felsina è la latinizzazione del nome etrusco della città, probabilmente ... Significato felsina

felsìneo agg. dal lat. Felsinius, der. di Felsina, antico nome, di origine etrusca, di Bologna, letter. – Di Bologna: Nel f. pendio ( Foscolo ). Felsinei sono detti talvolta i giocatori della squadra di calcio del Bologna. Definizione Treccani

Altre definizioni con nome; etrusco; bologna; Il taccuino sul quale la dama scriveva il nome dei cavalieri che aspiravano a ballare con lei; Altro nome della nutria; Il nome del filosofo Croce; Fenome no oceanico; L'etrusco re di Chiusi che assediò Roma; Eroe etrusco che fu alleato di Enea; Il re etrusco che assediò Roma; Borgo : il rione di bologna sede della Ducati; bologna sulle targhe; Bagna bologna e... Colonia; Il fiume di bologna ; Cerca nelle Definizioni